لبنان

كتل هوائية باردة عصرا.. والأمطار تعود!

Lebanon 24
21-05-2021 | 14:20
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وخصوصا شمال البلاد.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل ملحوظ على الجبال مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وخصوصا شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاض اضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل مع تشكل الضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطارالخفيفة المتفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي:760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,24
- ساعة غروب الشمس: 19,35
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