لبنان

العثور على عبوة على طريق عديسة كفركلا

Lebanon 24
21-05-2021 | 06:52
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عثر على عبوة على طريق عديسة كفركلا بالقرب من الجدار الفاصل. وتوجهت على الفور الاجهزة الامنية والجيش الى المكان للكشف عليها.
 
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كفركلا

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