عون عرض مع المشرفية لشؤون اجتماعية وسياحية

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور رمزي المشرفية، لأوضاع الوزارتين والعمل القائم لتنشيط القطاع السياحي في خلال فصل الصيف المقبل، إضافة الى عمل وحدات وزارة الشؤون.