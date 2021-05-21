بالجرم المشهود... هذا ما حصل

تمكن عدد من المواطنين من القاء القبض بالجرم المشهود على المدعو " م.م" اثناء محاولته القيام بسرقة سيارة مركونه بالقرب من مسجد طبارة في محلة الضم و الفرز - طرابلس.



وتم توقيفه و تسليمه الى الاجهزة الامنية لاجراء التدابير المناسبة بحقه.