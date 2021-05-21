لبنان

بالجرم المشهود... هذا ما حصل

Lebanon 24
21-05-2021 | 06:55
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تمكن عدد من المواطنين من القاء القبض بالجرم المشهود على المدعو " م.م" اثناء محاولته القيام بسرقة سيارة مركونه بالقرب من مسجد طبارة في محلة الضم و الفرز - طرابلس.

وتم توقيفه و تسليمه الى الاجهزة الامنية لاجراء التدابير المناسبة بحقه.
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سرقة سيارة

طرابلس

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