باسيل: مبروك للنصر الجديد

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏عام 2006 أرست المقاومة في لبنان معادلة الردع التي ثبتت الاستقرار ولجمت اسرائيل. ‏عام 2021ارست المقاومة في فلسطين معادلة الردع التي ثبتت حق تقرير المصير ووضعت حجر الأساس لحل الدولتين.



مبروك للنصر الجديد". لا هزائم بعد اليوم".

عام ٢٠٠٦ أرست المقاومة في لبنان معادلة الردع التي ثبتت الاستقرار ولجمت اسرائيل.

عام ٢٠٢١ ارست المقاومة في فلسطين معادلة الردع التي ثبتت حق تقرير المصير ووضعت حجر الأساس لحل الدولتين.

مبروك للنصر الجديد GB #لا_هزائم_بعد_اليوم