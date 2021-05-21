لبنان

الجلسة النيابية انتهت... والمناقشة الى الغد

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:24
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 انعقدت الجلسة النيابية في قصرالاونسكو، حيث تم تليت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب، ثم رفعت الى الغد لمناقشة مضمون الرسالة.
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رسالة

ميشال عون

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