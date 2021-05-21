يروّج مادتي الهيرويين والسالفيا لعدد كبير من الشبان.. وهذا ما حصل!

صـدر عـن المـديريـة العـامة لقـوى الأمـن الداخـلي ــ شعبـة العلاقــــــات العامـة البـلاغ التالي:من خلال الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبعد أن توافرت معلومات لديها حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج مادّة الهرويين المخدّرة إلى عددٍ من الشبّان في محلة الأشرفية – بيروت، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت القطعات المختصّة من تحديد هويته، ويُدعى:ب. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)بتاريخ 17-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت دوريات من الشعبة كميناً محكماً في محلة النهر- الجعيتاوي، تمكّنت بنتيجته من توقيف المشتبه به، على متن دراجة آلية من دون لوحات.ضٌبط بحوزته /24/ ظرفاً تحتوي على مادتي الهيرويين والسالفيا.بتفتيش مكان إقامته في محلّة الجعيتاوي، تم ضبط: /21/ ظرفاً تحتوي على مادة الهيرويين، كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات إلى عددٍ كبيرٍ من الشبّان في الأشرفية، وان المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو حصيلة عمليات ترويج المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.