الانقاذ البحري انقذ سلحفاة من شفاطات معمل الزهراني

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري، التابعة للدفاع المدني، صباح اليوم، من انقاذ سلحفاة بحرية من شفاطات معمل الزهراني، واستمرت الجهود لاكثر من ساعتين، حيث تم انتشالها حية، وتم عرضها على طبيب من وزارة الزراعة، فأكد انها بصحة جيدة . ومن ثم تم نقلها الى شاطىء الجية، حيث تم اطلاقها، واعادتها الى البحر.واشار طبيب الوزارة "ان عمر السلحفاة اكثر من 30 عاما، ووزنها يفوق 50 كيلوغراما .