التحركات الى الشارع في هذا الموعد!

عقد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، ضم أعضاء من الاتحاد وممثلي روابط التعليم الرسمي - المهني والأساسي والثانوي، في إطار الدعوة إلى تشكيل جبهة نقابية موسعة، وبهدف "تثبيت المواقف وتوحيدها باتجاه تحركات مشتركة - تصاعدية تشمل كافة المناطق اللبنانية كافة تحت عنوان تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تتولى البدء بصياغة خطة إنقاذية تعيد لبنان إلى الخارطة الدولية والعربية ومعالجة الوضع المعيشي الصعب الذي أنهك كل شرائح المجتمع، والعمل على إعادة أموال المودعين وتنفيذ قانون الدولار الطالبي ووقف انهيار العملة الوطنية بعدما بلغ التضخم 85% من قيمة الأجور، على أن يكون مبدأ المنصات بداية لتخفيض سعر الصرف وليس العكس".



ودعا المجتمعون "كل الهيئات النقابية، للمشاركة في التحرك المنوي تنفيذه يوم الأربعاء المقبل في 26/5/2021 والذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، على أن تعلن روزنامة التحرك في اجتماع يعقد نهار الاثنين الواقع فيه 24/5/2021".