وقفة رمزية في ساحة عبد الحميد كرامي تحية لشهداء الاعلام في فلسطين

نفذ عدد من مصوري محطات التلفزة وقفة رمزية في ساحة عبد الحميد كرامي "النور" تحية لشهداء الاعلام الذين سقطوا في فلسطين المحتلة وهم ينقلون جرائم العدو الاسرائيلي، ووجهوا التحية للمقاومين الذين سطروا اروع الملاحم البطولية في مواجهة أسطورة جيش العدو الاسرائيلي.