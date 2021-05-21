بيان عن مصرف لبنان بخصوص الفاتورة الطبية.. اليكم التفاصيل

أفاد مصرف لبنان، في بيان، أنه "خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي بما يعادل 1173 مليون دولارا أميركيا. ومنذ بداية العام الحالي 2021 وحتى 20 أيار، باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولارا أميركيا، ولدينا حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليونا، وقد تسلمنا خلال عشرة أيام 507 طلبا للموافقة بقيمة اجمالية تساوي 212 مليونا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي يتحملها مصرف لبنان وحتى 20 أيار الى 1232 مليون دولارا أميركيا، وهذا يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض.وكانت الشركات المستوردة للمواد الطبية، وبناء على طلب مصرف لبنان، وافقت على رفع السرية المصرفية عن كافة عمليات الاستيراد المرسلة عبر مصارفها الى مصرف لبنان. وقد عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى الحاكم معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، وتم التوافق على أن تتولى لجنة خاصة من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق اليها وتصنيفها حسب الأكثر الحاحا وأهمية".