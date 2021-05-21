تعامل مع ضباط وعملاء العدو الإسرائيلي... وهذا جزاؤه

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بحق إبراهيم محمد درويش الملقب ببوب لإقدامه على إجراء إتصالات عدة والتواصل المتواصل منذ سنوات مع ضباط وعملاء العدو الإسرائيلي من المقيمين في الداخل الإسرائيلي مع علمه بالأمر، وعلى إفشاء معلومات أمنية لصالح العدو الاسرائيلي .وقضى الحكم بانزال عقوبة الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية.