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لبنان
مستشفى رفيق الحريري كرم مارتن وكتانة وغلاييني لمشاركتهم في مواجهة كوفيد 19
Lebanon 24
21-05-2021
|
09:41
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منح مستشفى رفيق الحريري الجامعي دروعا تكريمية لكل من شارك وعمل إلى جانب المستشفى في الخطوط الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث سلم رئيس مجلس إدارة المدير العام للمستشفى الدكتور فراس الأبيض، درعا تكريمية لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوف مارتن لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، وتقديرا لدعمه المستمر للمستشفى منذ بدء الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 2016 وصولا إلى أزمة كوفيد-19، والتي ساهمت في تعزيز رسالة المستشفى لجهة توفير الخدمة الصحية الفاعلة والمتميزة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطن والمرضى من مختلف الجنسيات.
وكرمت ايضا، جمعية الصليب الأحمر اللبناني لمشاركتها المستشفى في مواجهة الجائحة وتكريما لعطاءاته الإنسانية، حيث تسلم امينها العام جورج كتاني الدرع كعربون وفاء وتقدير ومحبة.
وفي الختام، قدمت أسرة المستشفى والادارة الدرع التكريمية الأخيرة لرئيسة مصلحة التمريض وحيدة غلاييني، على جهودها وتفانيها بالعمل وتميزها بالخدمة المثالية وروح الريادية.
وأشادت الإدارة بمناسبة "اليوم العالمي للتمريض"، ب"التفاني الاستثنائي للممرضين والممرضات الذين عملوا، خصوصا منذ بداية أزمة كوفيد-19 أكثر من أي وقت مضى في الخطوط الأمامية".
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