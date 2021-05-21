الراعي إستقبل نجاة رشدي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي. وتم البحث في آخر التطورات المحلية ودور المجتمع الدولي في دعم لبنان من خلال مؤتمر خاص يكرس حياده ويبعده عن كل التجاذبات والصراعات الإقليمية والدولية التي أدخلته في أزمة كبيرة وخطيرة من أبرز تداعياتها الانهيار الذي بات يشهده في القطاعات كافة.