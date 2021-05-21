بين صيدا والقدس... 196 كلم

رفع "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" في لبنان لافتة ضخمة عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا إحتفاءً بالنصر في فلسطين ويوم"المقاومة والتحرير" في 25 ايار الجاري.وكتب على اللافتة: " ايار 2000.. تحرير الجنوب، ايار 2021.. سيف القدس"وكتب عليها ايضا "القدس 196 كلم" دلالة على المسافة التي تفصل بين صيدا والقدس.