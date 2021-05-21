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لبنان
بين صيدا والقدس... 196 كلم
Lebanon 24
21-05-2021
|
17:12
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رفع "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" في لبنان لافتة ضخمة عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا إحتفاءً بالنصر في فلسطين ويوم"المقاومة والتحرير" في 25 ايار الجاري.
وكتب على اللافتة: " ايار 2000.. تحرير الجنوب، ايار 2021.. سيف القدس"
وكتب عليها ايضا "القدس 196 كلم" دلالة على المسافة التي تفصل بين صيدا والقدس.
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