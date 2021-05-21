لبنان

عوائل شهداء المرفأ: نشر فيديو يفضح نيات الليونز

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:48
A-
A+
Doc-P-825546-637572156486971226.jpg
Doc-P-825546-637572156486971226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن عوائل شهداء مرفأ بيروت بيانا جاء فيه:

"ردا على بيان جمعية أندية "الليونز" الذي اعتبر أنه تعرض لمظلومية وفهم خاطئ من عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت بحيث يدعي أن الاحتفال كان تكريما لشهداء التفجير ولم يكن فيه اي رقص او موسيقى. نحن كنا قد توقعنا مسبقا ان يعمد القيمون على هذا الاحتفال الى التضليل والأكاذيب للخروج بأقل الخسائر الممكنة، لذلك كنا قد أعددنا لهم مفاجأة مسبقة وهي عبارة عن تصوير مقطع فيديو لإحدى البروفات على المرفأ، وتعمدنا تأخير الرد على بيانهم انتظارا لظهور حاكمهم جان كلود سعادة على شاشة "أل.بي.سي" عساه يتراجع عما ورد في البيان الكاذب، إلا انه استمر في مسلسل التضليل للرأي العام. لذا قررنا نشر الفيديو الذي يفضح كذبهم ونياتهم التي نعرف تماما ما تبطن للمرحلة المقبلة، علما ان التذرع بتكريم الشهداء باطل لان لا أحد من لجان عوائل الشهداء كان على علم مسبق بهذا الاحتفال.

وعليه، نعاود مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالإعتذار العلني من عوائل الشهداء لرعايته لهذا الاحتفال، والإعتذار فضيلة فخامتك".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2021-05-21
12:27 | 2021-05-21
11:51 | 2021-05-21
11:41 | 2021-05-21
11:25 | 2021-05-21
11:16 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website