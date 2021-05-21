لبنان

إخبار من 5 أحزاب على خلفية الاشكالات على الطرقات يوم أمس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2021 | 18:16
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علم "لبنان24" أن "وفداً من محامي الأحزاب (حزب الله، حركة أمل، الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الوطني الحر وحزب البعث) زار النيابة العامة التمييزية حيث تقدم باخبار ضد  المجموعات  المنظمة ومحرضيها من السياسيين التي عملت، وفق ما جاء في نص الإخبار، على قطع الطرقات المؤدية الى مكان الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية في اليرزة، والاعتداء على الناخبين السوريين وعدد من اللبنانيين فضلاً عن تكسير الحافلات والسيارات وترويع المواطنين والمقيمين.

ودعا المحامون في اخبارهم النيابة العامة التمييزية الى اجراء التحقيقات الفورية وجلب المجرمين وتوقيفهم وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً.

 

 

 

 

 

المصدر: لبنان

لبنان

خاص

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