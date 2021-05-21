انخفاض بارز بعدد وفيات "كورونا" الجديدة في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 537887 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 444 ضمن المقيمين و6 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 507424، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7664، إذ تمّ تسجيل 6 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".