لبنان

عكر التقت شيا... زيارة تهنئة

Lebanon 24
21-05-2021 | 12:27
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استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الجديد ريتشارد مايكلز، وذلك في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.
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