مناورة مشتركة لبنانية أردنية

نفذت وحدات من فوج المجوقل والقوات الجوية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة الأردنية عملية مجوقلة تحاكي فرضية القضاء على مجموعة إرهابية سيطرت على جزء من قرية مأهولة.

وتندرج المناورة في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي يُنفذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.