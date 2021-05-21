تدابير سير في محيط قصر الأونيسكو.. تجنبوا هذه الطرقات غداً

أصـدرت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه: " يعقد مجلس النواب يوم غدٍ السبت 22-5-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:-القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.-داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.-عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.-عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.-تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.-من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعوداً نحو تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.كذلك تحويل السير القادم من:-جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.-تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.-ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.-ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.-"السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".-تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.