لبنان

جولة لفهمي في مرفأ صيدا بعد إحباط تهريب حشيشة الكيف في باخرة (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2021 | 15:25
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جال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي داخل مرفأ صيدا القديم، على اثر احباط عملية تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف في احدى البواخر التي كانت في طريقها الى مصر.

وجرى عرض الكميات المضبوطة في حضور المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، ورئيس الضابطة الجمركية في صيدا الرائد عمر غاريوس، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هيثم سويد، والمدير الاقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، ورئيس شعبة صيدا البرية النقيب ريان شريف.

جولة لوزير الداخلية محمد فهمي في مرفأ صيدا بعد احباط تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف في باخرة#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/qFESVUS0Uc

 

 

 

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