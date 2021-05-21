الجيش يوقف أحد المتورطين بمحاولة إحراق بيت إقليم طرابلس الكتائبي

أوقفت مديرية الاستخبارات في الجيش ودوريّة تابعة لمكتب "أمن طرابلس" في مخابرات الجيش، 4 أشخاص من المخلين بالأمن في المدينة، من بينهم شخصٌ أقدم على رمي قنبلة مولوتوف باتجاه بيت إقليم طرابلس الكتائبي.ووفقاً للمعلومات، فإن الشخص الموقوف بملف مركز "الكتائب" يُدعى "ن.ن."، وقد بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص.ومع هذا، فقد جرى توقيف المدعو "ط.ح." لإقدامه على اطلاق النار ليل أمس عند طلعة سكة الشمال، والمدعو "ح.ح." لقيامه بشتم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. كذلك، تم توقيف المدعو "ز.ص." لإحراقه العلم السوري، والتحقيقات جارية مع الجميع.