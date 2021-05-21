لبنان

ملامح رياح إقليمية أمام تشكيل الحكومة

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:00
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قرأت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، في الاتجاهات التسووية للأزمة الحكومية، الذي يحمل لواءها كل من نبيه بري ووليد جنبلاط، ملامح رياح اقليمية مؤاتية، بدأت في وقف اطلاق النار على الجبهة الفلسطينية - الاسرائيلية في غزة والقدس، ولابد ان يصل نسيمها الهادئ الى بيروت، عشية السبت 22 أيار، حيث تاريخ انتهاء عقد رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الايرانية، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
المصدر: الانباء الكويتية
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