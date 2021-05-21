لبنان

حزب طوّر نظام الرعاية الاجتماعية في بيئته

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:19
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طوّر حزب بارز نظام الرعاية الاجتماعية في بيئته من خلال إيجاد أجهزة مسح للبطالة وأخرى لإيجاد فرص العمل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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