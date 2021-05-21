لبنان

نتائج "صيرفة" الملموسة بعد أيلول

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:22
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استبعد وزير مصرفي سابق أن تعطي منصة "صيرفة" الخاصة بالمصرف المركزي نتائج ملموسة قبل أيلول المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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