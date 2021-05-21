لبنان

استنباط مخرج لاحتواء التوتّر

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:29
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تمكن مرجع نيابي، من استنباط مخرج لاحتواء التوتر، بالإشارة إلى ثغرة شكلية في الرسالة الرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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