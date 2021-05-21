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لبنان
برّي سحب فتيل التفجير
Lebanon 24
21-05-2021
|
18:00
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اعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا أن الأجواء لم تكن تشي بالتهدئة لأن الكتل كانت جاهزة للمساجلة"، مؤكدة أن "الرئيس بري سحب فتيل التفجير وهو قادر على ضبط الوضع اليوم في حال كان المجال متاحا لأي تشنّج".
ولاحظت المصادر إن "المسار الذي تسلكه الجلسة ترسم صورة عن تطور الملف الحكومي"، لكنها اشارت في الوقت نفسه إلى أنه "ليس مستبعدا قيام أي تأجيل للمناقشة إذا برز ما يستدعي ذلك".
المصدر:
اللواء
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