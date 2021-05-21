3 خيارات متاحة أمام جلسة المجلس.. ما هي؟

لاحظت مصادر نيابية ان "الرئيس نبيه برّي استوعب التوتر السياسي الذي خلفته رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لإتخاذ الاجراء اللازم بخصوص عدم تشكيل الحكومة، فقَصَرَ جلسة المجلس امس على تلاوة الرسالة ثم رفع الجلسة الى الثانية من بعد ظهر اليوم لمناقشتها واتخاذ الموقف اللازم، إفساحاً في المجال امام اتصالات لتبريد الجو والتوافق على الصيغة التي ستخرج بها جلسة المناقشة".



وأشارت المعلومات الى ان "نوابَ التيار الوطني الحر كانوا يفضلون مناقشة الرسالة فور تلاوتها، وحَضّرَ رئيس تكتلهم باسيل كلمة وصفت بالنارية، فيما كان الحريري سيلقي كلمة ايضا يُفنّد فيها كل مزاعم تحميله مسؤولية عدم التشكيل".ورجّحت مصادر نيابية مطلعة لـ"اللواء" ان "تخرج جلسة اليوم بأحد الخيارات الثلاثة: "قرار او موقف او إجراء" وهي المتاحة في مثل هذه الحالات، من اجل حث المعنيين على سرعة تشكيل الحكومة".

وأوضحت المصادر ان "الرئيس بري واصل اتصالاته طوال بعد ظهر امس من اجل ان تكون الجلسة اقل توتراً وان تخرج بحل مرضٍ، خاصة ان الجو بين الرئيس الحريري والنائب باسيل "مش راكب بعد" ويُخشى ان تطيح مواقفهما بالجلسة ويطير نصابها اذا حصل التوتر". لكن السؤال هل يُحدّد بري موعداً لجلسة اخرى بعدما تهدأ النفوس؟