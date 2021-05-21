3 خيارات متاحة أمام جلسة المجلس.. ما هي؟

لاحظت مصادر نيابية ان "الرئيس نبيه برّي استوعب التوتر السياسي الذي خلفته رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لإتخاذ الاجراء اللازم بخصوص عدم تشكيل الحكومة، فقَصَرَ جلسة المجلس امس على تلاوة الرسالة ثم رفع الجلسة الى الثانية من بعد ظهر اليوم لمناقشتها واتخاذ الموقف اللازم، إفساحاً في المجال امام اتصالات لتبريد الجو والتوافق على الصيغة التي ستخرج بها جلسة المناقشة".
وأوضحت المصادر ان "الرئيس بري واصل اتصالاته طوال بعد ظهر امس من اجل ان تكون الجلسة اقل توتراً وان تخرج بحل مرضٍ، خاصة ان الجو بين الرئيس الحريري والنائب باسيل "مش راكب بعد" ويُخشى ان تطيح مواقفهما بالجلسة ويطير نصابها اذا حصل التوتر". لكن السؤال هل يُحدّد بري موعداً لجلسة اخرى بعدما تهدأ النفوس؟