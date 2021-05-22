تجنبا للتوتير

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Lebanon 24
22-05-2021 | 04:02
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علم أن تعليمات متبادلة أعطيت لقيادات قواتية واشتراكية لعدم الدخول في أي مساجلات على خلفية الكلام الأخير  لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حفاظاً على مصالحة الجبل والتنسيق المتواصل بينهما.
المصدر: النهار
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