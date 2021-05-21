لبنان

لا يزال مستنفرا

Lebanon 24
21-05-2021 | 21:04
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لوحظ أن حالة الإستنفار لحزب "مقاوم" وبعض التنظيمات الموالية له لا زال قائماً، في ظل تحرّكات غير اعتيادية تُشاهد في بعض المناطق اللبنانية.
المصدر: النهار
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