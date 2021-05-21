لبنان

خلط واسع

Lebanon 24
21-05-2021 | 21:05
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توقعت أوساط معنية ان تختلط العلاقات السياسية بين قوى ربطتها سابقا تحالفات  اختلاطا واسعا غير مسبوق في المرحلة المقبلة خصوصا مع بدء العد العكسي للاستعدادات للانتخابات النيابية في أيار من العام المقبل . 
المصدر: النهار
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