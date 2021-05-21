لبنان

ماذا في فذلكة الموازنة؟

Lebanon 24
21-05-2021 | 21:10
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تبين ان فذلكة موازنة العام 2021 قد خُصص جزء منها لبند الحماية الاجتماعية، بينما خلت بنود الموازنة من اي اعتماد مخصص لهذه الغاية.
المصدر: نداء الوطن
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