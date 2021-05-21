راوول نعمة ممتعض

ابدى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة امتعاضه من تسريب احد كبار الموظفين مستندات من الوزارة تتعلق بمعاملات الدعم وإخراجها عن سياقها مشيراً الى انه سيقابل التسريب بإحالة المعاملات الى النيابة العامة.