لبنان

راوول نعمة ممتعض

Lebanon 24
21-05-2021 | 21:14
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ابدى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة امتعاضه من تسريب احد كبار الموظفين مستندات من الوزارة تتعلق بمعاملات الدعم وإخراجها عن سياقها مشيراً الى انه سيقابل التسريب بإحالة المعاملات الى النيابة العامة.
المصدر: نداء الوطن
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وزير الاقتصاد

راوول نعمة

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