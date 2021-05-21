لبنان

توقعات باصدار موقف نيابي يحض عون والحريري على التعاون

Lebanon 24
21-05-2021 | 23:34
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قالت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" أن "الرئيس بري يسعى قدر الإمكان لتهدئة الوضع وسحب فتيل التوتر، وسيفسح المجال لمناقشة هادئة للرسالة وللنواب للإدلاء بدلوهم، لكن لن يسمح بأن تأخذ الجلسة منحى التصعيد والسجالات السياسية والطائفية". وأوضحت بأن رسالة رئيس الجمهورية موجهة الى المجلس النيابي أي الى كافة الأطراف ولا تستهدف طرفاً معيناً"، متوقعاً "التوصل الى موقف جماعي يحث الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على التعاون لتشكيل الحكومة". وعن موقف الكتلة من دعوة جنبلاط للحريري بالتنازل قالت الأوساط: "على الجميع التنازل لمصلحة البلد ومصالح الشعب اللبناني لا سيما المعنيين بتأليف الحكومة لأن الشعب لم يعد يحتمل. فالأولوية عنده باتت لقمة العيش والمطالب الحياتية".
المصدر: البناء
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