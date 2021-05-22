لبنان

قتيلان بانهيار حائط في عكار.. وهذه القصة الكاملة (فيديو وصور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2021 | 00:22
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انهار حائط على عدد من العمال في بلدة برج العرب بعكّار وذلك أثناء عمليات حفر على طول الطريق لإمدادها بقساطل مياه الصرف الصحي.

انهيار حائط في عكار pic.twitter.com/2PLLu0qrcj

 

 

 

وقد هرعت فرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر وعناصر من الدفاع المدني مركز ببنين العبدة حيث بادورا جميعاً بالحفر لانتشال المصابين من بين الأنقاض.

كما و حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش إلى المكان وعملوا على تطويقه وإبعاد المواطنين من المكان.

وتسببت عمليات البحث أيضاً بسقوط جزء من الحائط دون إصابة أحد. 

وبعد ساعات طويلة من عملية البحث تمكن عناصر الدفاع المدني والمواطنين من انتشال جثتين تابعة لكل "ب.أ" و شقيقه "م.أ"، و هما من الجنسية السورية، ونقلا بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى مستشفى المنية الحكومي ومستشفى طرابلس الحكومي على التوالي. كما تولى مسعفو الصليب الأحمر نقل الجريح "ح.ع" إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج في حين باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً بالحادث.

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