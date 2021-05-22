هذا ما يحضّره عون لما بعد الرسالة الى المجلس النيابي

قالت اوساط معنية "ان رئيس الجمهورية ميشال عون اتخذ قرارا بعدم اراحة الرئيس المكلف سعد الحريري وتركه مستمرا في وضع مرسوم التكليف في جيبه وعدم المبادرة الى تقديم صيغة حكومية تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمها الرئيس عون".اضافت" ان الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، وبغض النظر عما سيصدر عن المجلس اليوم، ستستتبع برسالة اخرى مباشرة الى اللبنانيين تضع النقاط على الحروف لأن الوضع لم يعد يحتمل".وفي رأي الاوساط ذاتها "ان الرئيس عون ، نجح عبر الرسالتين اللتين وجههما الى الرئيس الفرنسي ماكرون او الى المجلس في الاضاءة على دور الحريري في تعطيل تشكيل الحكومة لوضعه في المرحلة المقبلة امام خيارين محددين ، اما التشكيل بالتوافق او الاعتذار، مع تفضيل عون الخيار الاول".