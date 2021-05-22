لبنان

هذا ما يحضّره عون لما بعد الرسالة الى المجلس النيابي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-05-2021 | 01:01
A-
A+
Doc-P-825685-637572674387897394.jpg
Doc-P-825685-637572674387897394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت اوساط معنية "ان رئيس الجمهورية ميشال عون اتخذ قرارا بعدم اراحة الرئيس المكلف سعد الحريري وتركه مستمرا في وضع  مرسوم التكليف في جيبه وعدم المبادرة الى تقديم صيغة حكومية تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي قدمها الرئيس عون".
اضافت" ان الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، وبغض النظر عما سيصدر عن المجلس اليوم، ستستتبع برسالة اخرى مباشرة الى اللبنانيين تضع النقاط على الحروف لأن  الوضع لم يعد يحتمل".

وفي رأي الاوساط ذاتها "ان الرئيس عون ،  نجح عبر الرسالتين اللتين وجههما الى الرئيس الفرنسي ماكرون او الى  المجلس في الاضاءة على دور الحريري في تعطيل تشكيل الحكومة  لوضعه في المرحلة المقبلة  امام خيارين  محددين ، اما التشكيل بالتوافق او الاعتذار، مع تفضيل عون الخيار الاول".
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-05-22
03:13 | 2021-05-22
03:00 | 2021-05-22
02:45 | 2021-05-22
02:40 | 2021-05-22
02:16 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website