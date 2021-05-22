خطوة عونية متوقعة

قالت مصادر في "التيار الوطني الحر" إن كلمة رئيس التيار جبران باسيل المقررة في المجلس اليوم ستكون في منتهى الوضوح لناحية توصيف الواقع المتعلق بتشكيل الحكومة وتحديد المسؤوليات لا سيما في ما يتعلق بدور الرئيس المكلف".

وأشارت الى "أن وساطات جرت في الساعات الماضية سعيا لتخفيف اللهجة، لكن باسيل كان واضحا في التأكيد انه سيقول الحقائق كما هي، من دون ان يفسح المجال للطرف الاخر لاخذ النقاش نحو اتجاهات طائفية او مذهبية".

وقالت المصادر "إن خيار استقالة نواب "تكتل لبنان القوي" من المجلس هو من ضمن الخيارات المفتوحة للنقاش، لانه من غير المسموح الاستمرار في استنزاف عهد الرئيس عون، وبالتالي فان الهجوم لوضع النقاط على الحروف وكسر الجمود، سعيا للحل، سيكون سمة التحرك في الفترة المقبلة.