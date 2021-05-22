لبنان

هل يستمر دفع الرواتب للقطاع العام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2021 | 08:45
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بدأ جديا  في الاجتماعات غير المعلنة التي تعقد لبحث  الموازنة، البحث في مدى امكان الخزينة العامة من الاستمرار في دفع الرواتب والاجور، مع التراجع الكبير في الايرادات.
وعلى رغم الاجواء المطمئنة التي يحرص وزير المال غازي وزني  على تعميمها منعا للهلع وتأكيده" ان موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021"، تشير اوساط معنية الى ان مشكلة الرواتب ستبرز  جديا في الفترة المقبلة اذا لم يصر الى حل سياسي يفعّل الدورة الاقتصادية".
وكشفت الاوساط" ان الايرادات التي حققتها الخزينة من  فورة العمليات العقارية في الفترة الماضية ساعدت في العاد شبح الازمة الداهمة لكنها لم تلغها".

لبنان

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