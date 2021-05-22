أي حلّ تدعمه مصر للأزمة الحكومية!

وضعت اوساط ديبلوماسية معنية زيارة سفير مصر في لبنان ياسر علوي الى رئيس مجلس النواب امس في سياق الجهود المصرية المستمرة لايجاد حل للازمة الراهنة في لبنان، انطلاقا من الافكار التي طرحها الرئيس بري، من دون ان يعلنها رسميا، والمرتكزة على تشكيل حكومة من 24 وزيرا من دون اعطاء الثلث المعطل في عدد الوزراء لاي طرف مشارك في الحكومة".

وقالت الاوساط "ان مصر تتواصل ايضا مع الرئيس المكلف والمرجعيات كافة في الداخل اللبناني لتخفيف التشنج السائد، بالتوازي مع اتصالات تشمل فرنسا والسعودية لدعم الحل الحكومي اولا على قاعدة تسهيل مهمة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة، بغض النظر عن شكل الحكومة وتفاصيلها".

ولفتت الاوساط الى "ان كلام السفير علوي امس كان واضحا حيث جدد دعم بلاده مبادرة بري وذكّر بتأييد وزير الخارجية سامح شكري لها في زيارته الاخيرة الى لبنان".