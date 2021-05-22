لبنان

بعد العمليات الأمنيّة شمالاً... كيف أصبح الوضع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2021 | 09:45
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بعدما اضاء "لبنان 24" بالوقائع والصور طوال الفترة الماضية على اعمال السرقة وتهريب المحروقات إلى الأراضي السورية عبر منطقة الجومة في عكار، كثفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي متابعاتها للموضوع واوقفت في الأيام الاخيرة عددا من الصهاريج والـ"بيك اب" المحملة بالبنزين على طرقات بلدتي جبرايل وبينو، والمعدة للتهريب الى سوريا عبر طريق عام الشقدوف - عكار العتيقة وصولاً إلى جرود الهرمل. 

وكانت مخابرات الجيش اوقفت قبل عطلة عيد الفطر أحد المتورطين بادارة عمليات التهريب في المنطقة ذاتها.

كذلك كثفت شرطة إتحاد بلديات الجومة دورياتها في المنطقة لضبط السرقات واعمال التهريب ما خلق ارتياحا لدى المواطنين.

لبنان

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