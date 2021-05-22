لبنان

تابت يوضح: مستعد لتحمل مسؤولية اجراء الانتخابات وحدي شرط اعطائي الصلاحية حسب القانون

Lebanon 24
22-05-2021 | 02:16
A-
A+
Doc-P-825703-637572720643565371.jpg
Doc-P-825703-637572720643565371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت البيان الآتي:
"تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول انتخابات نقابة المهندسين يهم النقيب المعمار جاد تابت ان يوضح ما يلي: 
خلال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد نهار الاربعاء في ١٩ ايار وبعد اربع ساعات من النقاش الحاد تخللها توجيه اتهامات لنقيب المهندسين بتعريضه حياة المهندسين لخطر بسبب اصراره على اجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، طرح النقيب على المجلس اقرار التدابير التي تسمح بتنظيم الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني . 
وقد وافق ستة اعضاء وعارض ستة اعضاء اخرين بينما اعلن عضوان انه لا يمكن لهما تحمل مسؤولية الخطة، طالبين من النقيب ان يتحمل هو شخصيا هذه المسؤولية. 
امام رفض اكثرية المجلس تحمل مسؤولية اجراء الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني رفع النقيب الجلسة مؤكدا استعداده ان يتحمل وحده هذه المسؤولية شرط اعطاءه هذه الصلاحية حسب ما تنص عليه قوانين النقابة، عبر استقالة ثلثي اعضاء المجلس، مما يسمح بتطبيق المادة ٣٩ من القانون التي تعطي للنقيب وحده مسؤولية تسيير اعمال النقابة والدعوة لإنتخاب المجلس والنقيب الجديد ضمن مهلة شهرين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-05-22
03:13 | 2021-05-22
03:00 | 2021-05-22
02:45 | 2021-05-22
02:40 | 2021-05-22
02:15 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website