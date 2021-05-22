تابت يوضح: مستعد لتحمل مسؤولية اجراء الانتخابات وحدي شرط اعطائي الصلاحية حسب القانون

صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت البيان الآتي:"تعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول انتخابات نقابة المهندسين يهم النقيب المعمار جاد تابت ان يوضح ما يلي:خلال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد نهار الاربعاء في ١٩ ايار وبعد اربع ساعات من النقاش الحاد تخللها توجيه اتهامات لنقيب المهندسين بتعريضه حياة المهندسين لخطر بسبب اصراره على اجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، طرح النقيب على المجلس اقرار التدابير التي تسمح بتنظيم الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني .وقد وافق ستة اعضاء وعارض ستة اعضاء اخرين بينما اعلن عضوان انه لا يمكن لهما تحمل مسؤولية الخطة، طالبين من النقيب ان يتحمل هو شخصيا هذه المسؤولية.امام رفض اكثرية المجلس تحمل مسؤولية اجراء الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني رفع النقيب الجلسة مؤكدا استعداده ان يتحمل وحده هذه المسؤولية شرط اعطاءه هذه الصلاحية حسب ما تنص عليه قوانين النقابة، عبر استقالة ثلثي اعضاء المجلس، مما يسمح بتطبيق المادة ٣٩ من القانون التي تعطي للنقيب وحده مسؤولية تسيير اعمال النقابة والدعوة لإنتخاب المجلس والنقيب الجديد ضمن مهلة شهرين".