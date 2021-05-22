لبنان

جريحان في حادث سير على طريق عام حلبا - منيارة (صورة)

Lebanon 24
22-05-2021 | 02:40
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أدى حادث سير على طريق عام حلبا - منيارة إلى سقوط جريحين وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر على نقلهما إلى مستشفى عكار رحال في الشيخ محمد للعلاج. 
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