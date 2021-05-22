شريم مثلت عون باحتفال لليونز: جلاء الحقيقة بانفجار المرفأ ومعاقبة المرتكبين التعويض الاساسي

أقامت جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين، الإحتفال الرسمي لمؤتمرها السنوي الثاني والخمسين، في ملعب سن الفيل البلدي، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم، بعدما تم نقل مكان الإحتفال الذي كان مقررا في مرفأ بيروت.وألقت شريم كلمة جاء فيها: "شرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتمثيله في هذه المناسبة العزيزة على قلبه وهي إفتتاح مؤتمر أندية الليونز الدولية الثاني والخمسين، التي جعلت العطاء عنوانها ومساعدة الانسان، فمشاريعها الخدماتية، الانمائية، التربوية، الطبية والاجتماعية خير دليل على ذلك وخير شاهد على هدفها الاساسي ألا وهو تركيز الانسان في أرضه وترسيخه فيها ولو في عز الازمات".أضافت: "لعل حملة راجعين عالبيت التي أطلقتها المنطقة الليونزية 351 لبنان الاردن وفلسطين بعد كارثة انفجار المرفأ في بيروت في 4آب 2020 خير مثال على ذلك، اذ هب الليونزيون وفور وقوع الانفجار، الى مساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة دون تمييز بين مواطن وآخر، وضمن الامكانات المتوافرة، بحيث تم ترميم الاف المنازل والكثير من المدارس والمآوي والمستشفيات...".ولفتت شريم الى أن "هذا مع العلم أنه وعلى أهمية كل هذه المساعدات يبقى جلاء الحقيقة ومعاقبة المرتكبين في جريمة المرفأ هما التعويض الاساسي لكل اللبنانيين وليس فقط للمتضررين، فالحقيقة وحدها تشفي غليل أهالي الشهداء وتعوض عليهم ولو جزئيا خسارة أحباء فقدوهم على غفلة وبدون مبرر".وتابعت: "إن معرفة من ارتكب هذه الكارثة بحقهم وجلاء كل ظروفها حق لكل لبناني وحق لارواح الشهداء وللشهداء الأحياء ولجميع المتضررين، وهو مطلب أصر عليه فخامة الرئيس منذ اليوم الاول وينتظر نتيجته من القضاء باسرع وقت".وختمت شريم: "لمناسبة افتتاح اعمال المؤتمر الليونزي الثاني والخمسين يشد فخامته على أيديكم، ويتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح في أعمالكم، فانتم النور المضيء في هذا الظلام الذي يلف المنطقة، ووسط الحروب التي تحصد الابرياء وآخرها ما يحصل اليوم في فلسطين وما يتعرض له الاهالي من أخطار يومية تزيد من إصرارهم على البقاء والصمود في أراضيهم".