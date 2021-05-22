"حزب الله" في اجواء هذه المفاوضات!

أكّدت مصادر مطلعة "ان تواصلا سورياً دورياً يحصل مع قيادة "حزب الله" من اجل وضعها في اجواء المفاوضات الحاصلة بين دمشق والرياض".



وقالت المصادر "ان الحزب يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع حلفائه بهذا الشأن، لكن في الايام الماضية بدأت تظهر تباينات بين الحزب وسوريا في ما يتعلق بالملف اللبناني، يعمل الطرفان على حلها عبر لقاءات مكثفة".