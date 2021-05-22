عملية خاطفة.. توقيف أحد أفراد عصابة نفذت أكثر من 7 عمليّات سرقة سيارات في طرابلس وضواحيها

صدر عـن المـديرية العـامة لقوى الأمـن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:
في إطار متابعة شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة السيارات -التي كثُرت في الآونة الأخيرة في منطقة الشمال- والتي يتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية. كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في مناطق حصول هذه العمليات، ومنها مدينة طرابلس وضواحيها، حيث تمكّنت من رصد نشاط عصابة حديثة ركّزت في سرقاتها على سيّارات من نوعي: "كيا" و"هيونداي".
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من كشف هوية أحد أفرادها: