لبنان

عملية خاطفة.. توقيف أحد أفراد عصابة نفذت أكثر من 7 عمليّات سرقة سيارات في طرابلس وضواحيها

Lebanon 24
22-05-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-825728-637572800573941857.jpeg
Doc-P-825728-637572800573941857.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عـن المـديرية العـامة لقوى الأمـن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة السيارات -التي كثُرت في الآونة الأخيرة في منطقة الشمال- والتي يتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية. كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في مناطق حصول هذه العمليات، ومنها مدينة طرابلس وضواحيها، حيث تمكّنت من رصد نشاط عصابة حديثة ركّزت في سرقاتها على سيّارات من نوعي: "كيا" و"هيونداي".

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من كشف هوية أحد أفرادها:

- ع. م. (من مواليد عام 1998، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: مخدرات وضرب وإيذاء.
بتاريخ 17-5-2021، وبعملية نوعية في ساحة النجمة – طرابلس، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بانتمائه إلى عصابة سرقة سيارات وانه نفّذ -بالاشتراك مع شخص آخر- أكثر من /7/ عمليات سرقة سيارات من نوعي: "كيا" و"هيونداي"، من مدينة طرابلس وضواحيها، ونقلها الى جرود الهرمل بغية تهريبها إلى داخل الأراضي السورية. واعترف أنّه كان يتقاضى مبلغ /600/ ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة مسروقة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2021-05-22
06:40 | 2021-05-22
06:31 | 2021-05-22
06:29 | 2021-05-22
06:00 | 2021-05-22
05:49 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website