لبنان

وليد جنبلاط المُهادن بامتياز

علي منتش Ali Mantach

|
Lebanon 24
22-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-825729-637572808178495597.jpg
Doc-P-825729-637572808178495597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتملت عملية اعادة التموضع التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهذا ما تظهر بوضوح خلال المقابلة الاخيرة التي اجراها قبل ايام. الرجل مهادن من الدرجة الاولى، بالرغم من انه اوحى بأن الهدنة ليست رغبته الاساسية، بل فرضتها الظروف .

وفق مصادر مطلعة فإن "جنبلاط يرى التحولات بوضوح، ويرى المخاطر ايضا، لذلك فهو يمهد للتسوية الاقليمية بمهادنة الاطراف الداخلية، اذ انه اول من تنبأ بالتسوية الاقليمية قبل ظهور تباشيرها".

وتشير المصادر الى "ان جنبلاط الخائف من انفلات الوضع الامني في لبنان، واكثر المرتابين من اشتباك سني- شيعي، بات اليوم حريصا على عدم الانجرار الى توتر درزي مسيحي، ويخاف ايضا من ازمة معيشية لا يستطيع احتواء اثارها درزيا".

وبحسب المصادر فانه "اذا جمعت مخاوف جنبلاط، سيتبين انه خائف على وجوده، السياسي والمذهبي، لذلك فقد وضع قواعد اساسية في السياسة، اهمها العمل على تحسين العلاقة السنية -الشيعية، لذلك فهو لم ينخرط في اي مشروع ضد سعد الحريري الذي يتبناه الثنائي الشيعي".

وتضيف المصادر "ان جنبلاط اراد مراعاة "حزب الله" فتوقف عن مهاجمة العهد، بل توجه في الاسابيع الماضية الى الاقتراب منه على حساب علاقته بالحريري وهذا قد يؤثر على حلفه الاستراتيجي مع الرئيس نبيه بري".

وترى المصادر" ان جنبلاط لا يزال حريصا على وضعية الحريري السياسية لكنه في الوقت نفسه يرى ان الرياض لا تريده رئيسا للحكومة، لذلك ومن خلال ضغطه عليه لتشكيل الحكومة يحقق هدفين، الاول يرضي الرئيس عون والثاني ينقذه من عملية استبعاده التي يراها جنبلاط قائمة".

قال جنبلاط انه يريد من "حزب الله" مساعدته في اطعام شعبه، وهذا ما قد يحصل فعليا، ويتم التفاوض عليه بين الطرفين، اذ قد تشمل خطة الحزب المعيشية المناطق الدرزية وهكذا يكون جنبلاط قد استطاع ان يضمن حضوره المعيشي لدى بيئته الشعبية.

من الواضح ان جنبلاط يرى التحولات ويريد ان يكون جزءا منها، كما كان دائما جزءا من التسويات الاقليمية والدولية حول لبنان.. في نظر رئيس الاشتراكي ان هذا الامر لا يتم الا بمهادنة "حزب الله" وهذا ما يحصل.
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantach

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2021-05-22
09:24 | 2021-05-22
09:13 | 2021-05-22
09:00 | 2021-05-22
08:55 | 2021-05-22
08:49 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website