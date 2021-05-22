جعجع: اذا كانت الناس ستصوت بالطريقة نفسها التي صوتت بها في 2018 فلا حول ولا قوة إلا بالله

غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" فقال: "‏بعد كل شيء عاناه الشعب، إذا كان البعض يريد أن يصوت بالطريقة نفسها التي صوت بها سنة 2018، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على الناس أن تتحمل مسؤوليتها لكن في تقديري الشخصي أن الناس لا يمكنها أن تتعرض لعذابات أكثر من التي تعرضت لها في هاتين السنتين".