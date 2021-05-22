الدفاع المدني يعاني شمالاً.. هذا ما حصل مع سيارة اسعاف نقلت ضحيتين

ذكرت المعلومات أنه أثناء عملية نقل جثتي ضحيتي انهيار حائط على طريق عام بلدة برج العرب من قبل سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (مركز ببنين- العبدة) الى براد احد مستشفيات المنطقة ، تعطلت السيارة جراء انقطاعها من مادة البنزين، فتدخل أحد المواطنين من ابناء المنطقة وأمّن للسيارة مادة البنزين لإكمال مهمتها الإنسانيّة.

كذلك، افيد ان فرق الدفاع المدني في عكّار تعاني نقصا حاداً في المواد الأساسية كالبنزين والمازوت اضافة الى مواد التنظيف والتعقيم.