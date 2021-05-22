إلى اللبنانيين.. هذه قيمة التحويلات المالية التي دخلت لبنان عام 2020

كشفت بيانات جديدة للبنك الدولي أنّ لبنان جاء في المركز الثالث عربياً من حيث الدول التي تلقت تحويلات مالية من الخارج في العام 2020.

ووفقاً للأرقام، فإن لبنان تلقى تحويلات مالية بقيمة 6.2 مليار دولار، وذلك في خضم الأزمة المالية التي يعيشها.

وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الاولى عربياً من حيث التحويلات المالية إليها من الخارج، وذلك برصيد 29.6 مليار دولار، وقد جاءت بعدها دولة المغرب التي تلقت تحويلات بقيمة 7.4 مليار دولار.

وتأتي مصر من حيث التحويلات المالية إليها في المرتبة الـ5 عالمياً، وقد حلّت بعد الهند (83.1 مليار دولار)، الصين (59.5 مليار دولار)، المكسيك (42.9 مليار دولار)، الفلبين (34.9 مليار دولار).

وتكشف الأرقام أيضاً أن مِصر سبقت دول عديدة في التحويلات الخارجية إليها، مثل باكستان (26 مليار دولار)، فرنسا (24.4 مليار دولار) وبنغلاديش (21 مليار دولار)، بحسب ما ذكر موقع “thehindu“.